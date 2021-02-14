На этой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия нового предприятия, осуществляющего изготовление лакокрасочных материалов для металлопроката. Также он анонсировал появление на территории региона еще нескольких компаний и создания нескольких десятков тысяч рабочих мест.

Воробьев напомнил, что в Солнечногорске уже сейчас работает немецкая компания Mersedes. В ближайшее время ожидается также открытие предприятия по производству сыра в Богородском городском округе. Ожидается в этом году и создание представительств крупных производителей из Германии и Великобритании.

В Московской области сейчас реализуется почти тысяча новых инвестиционных проектов, благодаря которым 200 тысяч человек смогут работать вблизи своего дома, а не ежедневно ездить в столицу. Общая сумма этих программ составляет 1,5 триллиона рублей.

По словам губернатора, создание новых рабочих мест является результатом государственной поддержки инвесторов. Открывая предприятия в Подмосковье, они могут рассчитывать на предоставление земельного участка под свой вид деятельности, на льготы по налогам, компенсацию части затрат из федерального бюджета, а также ряд других привилегий.