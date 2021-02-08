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Во время расследования причин возникновения пандемии коронавируса специалисты нашли новые улики в китайском городе Ухань. Об этом заявило издание Bloomberg со ссылкой на зоолога Питера Дашака, который участвует в расследовании.

По словам Дашака, учёные побывали в нескольких местах, в том числе в Уханьском институте вирусологии, на рынке Байчачжоу и на рынке морепродуктов Хуанань. Найденные весьма важные улики относятся к рынку морепродуктов. Кроме того, специалист сообщил, что рынок остался нетронут – люди уходили в спешке, оставив оборудование и посуду.

Таким образом, сохранились доказательства происходившего, что весьма упростило учёным работу. Также была проведена встреча с китайскими специалистами.

В настоящее время команда учёных сопоставляет полученные сведения. Они собираются собрать все данные вместе. Дашак выразил надежду, что расследование поможет в понимании того, как возникла пандемия, и это поможет в предотвращении развития другой аналогичной ситуации.

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