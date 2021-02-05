В Минпромторге предложили установить ограничение на экспорт древесины и ДСП по причине роста спроса на мебель в РФ и дефицита материалов, необходимых для ее изготовления.

Представители ведомства отметили, что экспорт ДСП в последнее время значительно вырос, что привело к уменьшению их доли на российском рынке. Подобное положение дел отрицательно сказывается на мебельной промышленности, которая активно применяет данный тип материалов.

Отмечается, что в сентябре предыдущего года начал резко увеличиваться спрос на предметы мебели. Причина этому заключается в вынужденном простое отраслевых предприятий, связанном с пандемией коронавирусной инфекции. В результате мебельные заводы начали увеличивать потребление ДСП, из-за чего возник дефицит материала.