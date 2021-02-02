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1 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому назначается единовременная выплата военным медикам. Размер этой выплаты – 68 811 рублей.

Как сообщается, это касается медицинских работников-военнослужащих, служащих МВД, ФСИН, а также Росгвардии и Государственной пожарной службы. Речь идёт о тех сотрудниках указанных служб, которые оказывают помощь людям с коронавирусом, а также занимающиеся их перевозкой вне зависимости от того, был у них подтверждён коронавирус или нет.

Кроме того, указывается, что основанием для получения этой выплаты является освобождение лица из указанной категории от исполнения обязанностей военной службы, а также нахождение этого лица в стационаре из-за заболеваний или осложнений, которые спровоцировал коронавирус.

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