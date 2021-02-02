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Боевые самолеты ВКС России в скором времени получат на вооружение новейшие авиабомбы КАБ-1500 и КАБ-500, которые в настоящий момент проходят государственные испытания. Сообщается, что такими боеприпасами будет оснащен и истребитель пятого поколения Су-57.

Подробные характеристики новых корректируемых авиабомб не раскрывается, однако известно, что ВС России получит на вооружение несколько серий таких боеприпасов, каждую из которых снабдят собственной системой наведения.

Так, КАБ-500Л разработчик оснастил флюгерной лазерной головкой, которая будет реагировать на подсвечивание цели лучом с истребителя или бомбардировщика. КАБ-500С ориентируется на цель по информации, передаваемой со спутника, а КАБ-500Кр корректирует направление, с учетом ранее сохраненных в памяти координат мишени.

Сообщается также, что в следующем году на вооружение поступит еще одна авиабомба, которая будет не только самостоятельно находить цель, но еще и разбрасывать суббоеприпасы, находясь в непосредственной близости от нее.

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