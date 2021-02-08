Соединенные Штаты пока игнорируют установленные Россией правила судоходства на Северном морском пути, однако совсем скоро придется им подчиниться, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он поясняет, что такая уверенность связана с созданием новой дивизии береговой охраны на Чукотке.

Эксперт отмечает растущее стремление США взять Северный морской путь под свой контроль. Однако 95 процентов СМП – это российские территориальные воды, в которых американцам придется в точности соблюдать не только международные требования, но и правила, устанавливаемые РФ.

Они гласят, что гражданские суда или боевые корабли должны за 30-45 дней уведомлять Россию о следовании по СМП. Кроме того, потребуется привлекать российского лоцмана, который проведет то или иное судно по маршруту с соблюдением всех требований безопасности.

США постоянно заявляют о свободе судоходства и не считают обязательным выполнение этих правил. Однако появление на Чукотке новой дивизии поможет им пересмотреть свои взгляды на этот вопрос.