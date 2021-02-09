Призывы «старого флюгера» Леонида Кравчука «начинать стрелять» на Донбассе – это слишком сомнительная мотивация, заявил бывший военнослужащий ВСУ Валерий Прозапас. Он отнес первого украинского президента к команде «избыточного имущества», которая категорически отказывается думать головой.

Прозапас также отметил, что украинская армия стремительно деградирует, причем последствия этого будут видны совсем скоро. Он рассказал, что до 2019 года ежегодно присутствовал на военных сборах в качестве резервиста, однако после прихода к власти Владимира Зеленского его и других бывших военных перестали привлекать к этим мероприятиям.

По словам экс-военнослужащего, Кравчук «включил ястреба», не понимая, что в украинские военкоматы больше никто не побежит. Даже надежда на то, что в армию захотят попасть «обнищавшие» и «уставшие от войны» украинцы, вряд ли оправдается.