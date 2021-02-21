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Анатолий Вассерман, политолог и эрудит из РФ, предсказал начало нового полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс уже этой весной.

Эксперт, сославшись на данные и прогнозы военных аналитиков, заявил, что украинское командование отдаст приказ о нападении либо до того, как начнется оттепель, либо после просыхания земли. Вассерман добавил, что на стороне Украины может выступить новый союзник – речь идет о турецких военнослужащих.

Согласно словам публициста, военные из Турции уже выдвинулись к линии разграничения, после того как позиции ВСУ посетил Владимир Зеленский, президент Украины. Политолог считает, что они будут наблюдать за применением беспилотных летательных аппаратов Bayractar TB2 украинскими солдатами.

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