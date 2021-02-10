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Новые виды вооружений, беспрестанно поступающие в российские войска, способны «отрезвить» американских вояк и купировать любые их планы нападения на Россию, считает политолог Анатолий Вассерман. По словам известного эрудита, каждая новая разработка становится серьезным препятствием для США в осуществлении их планов.

Обозреватель также отметил успехи Китая в области создания нового оружия. Он заявил, что западные «политекантропы» теперь хорошо знают, что если нападут на КНР и Россию, то «огребут» по полной программе.

Вассерман напомнил высказывание американского адмирала Чарльза Ричарда, который заявил, что противостояние с Россией может быстро превратиться в ядерную войну со всеми вытекающими отсюда последствиями. По словам политолога, в Пентагоне отлично понимают, что РФ на любую агрессию применит ядерное оружие. Из-за этого Вашингтон вынужден воздерживаться от новых провокаций и авантюрных действий, которые будут иметь негативные последствия для всей планеты.

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