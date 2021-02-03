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Телеканал Fox News сообщил, что в Вашингтон продолжают прибывать военнослужащие. Их целью при этом, по словам политиков-демократов, является «искоренение темных сил расизма».

Корреспонденты отмечают, что несколько дней назад в столице США располагались бойцы национальной гвардии из 23 штатов, а сейчас их количество значительно возросло – в Сети появилось несколько роликов, на которых демонстрируются солдаты, выходящие из автобусов неподалеку от Капитолия. Военные при этом не раскрывают точную численность нацгвардейцев и цель их прибытия.

В СМИ отметили, что задачу национальной гвардии раскрыл Джейби Прицкер, губернатор Иллинойса, заявивший, что военные прибыли в город для борьбы с белым шовинизмом, расизмом и дезинформацией. По его мнению, именно эти причины привели к возникновению сложившейся обстановки.

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