Телеканал Fox News сообщил, что в Вашингтон продолжают прибывать военнослужащие. Их целью при этом, по словам политиков-демократов, является «искоренение темных сил расизма».

Корреспонденты отмечают, что несколько дней назад в столице США располагались бойцы национальной гвардии из 23 штатов, а сейчас их количество значительно возросло – в Сети появилось несколько роликов, на которых демонстрируются солдаты, выходящие из автобусов неподалеку от Капитолия. Военные при этом не раскрывают точную численность нацгвардейцев и цель их прибытия.

В СМИ отметили, что задачу национальной гвардии раскрыл Джейби Прицкер, губернатор Иллинойса, заявивший, что военные прибыли в город для борьбы с белым шовинизмом, расизмом и дезинформацией. По его мнению, именно эти причины привели к возникновению сложившейся обстановки.