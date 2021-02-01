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В консервах с мясным паштетом, которые продавались в уфимском магазине, специалисты выявили геном вируса африканской чумы.

Представители башкирского Управления ветеринарии уже подтвердили данную информацию. Речь идет о паштете из печенки, изготовленном предприятием ООО «Гран-Мэр», находящемся в Белгородской области. Консервы с ним прибыли в столицу Башкортостана в начале января текущего года. Затем они были доставлены в магазины «Пятерочки» и «Монетки».

Ильшат Нургалиев, один из сотрудников ведомства, отметил, что на данный момент времени была приостановлена продажа соответствующего продукта. Предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить его дальнейшего распространения. Консервы изъяли и направили на ликвидацию.

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