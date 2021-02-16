Председатель рабочей группы по туризму горсовета Антальи Реджеп Явуз рассказал о туристических направлениях, которые в этом году станут конкурентами для Турции.

Как сообщается, в 2020 году подавляющее большинство российских туристов отправились на отдых в Анталью. Однако в этом году ситуация может весьма измениться, так как некоторые страны собираются смягчить ограничения, введённые из-за коронавируса, или они это уже сделали.

Так, Явуз сообщил, что на такие меры пойдут Египет, Дубай, Кипр и Греция. Кроме того, Испания уже тоже готова к некоторым послаблениям, и многие курорты страны планируют на Пасху начать туристический сезон.

В марте, как отметил эксперт, ситуация обострится, так как средиземноморские и ближневосточные страны уже должны будут определиться, туристов из каких стран они собираются принимать. Согласно предварительным оценкам, в этом году по всему миру может быть совершено около одного миллиарда туристических поездок.