В деревне Новинка, что в Тосненском районе Ленобласти, пятеро мужчин сперва избили 47-летнего тракториста, а потом сделали выстрел в воздух из пистолета. Пресс-служба УМВД сообщает, что все злоумышленники задержаны.

Преступники приехали к трактористу на автомобиле ВАЗ-2114 и стали требовать у него денег. Получить желаемого они не смогли, поэтому избили жертву. Кроме того, тракторист рассказал правоохранительным органам, что они стреляли в воздух из пистолета. После инцидента вся пятерка разместилась в машине и уехала.

В полицию позвонила жена тракториста. Правоохранители догнали компанию в деревне Рябово примерно через час после происшествия. Выяснилось, что все пятеро были пьяны, поэтому на них составили административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Кроме того, в настоящий момент принимается решение о возбуждении уголовного дела и аресте злоумышленников.