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Фонд защиты прав дольщиков Югры организовал встречу в Сургуте с пострадавшими покупателями квартир в недостроенном жилом комплексе «Любимый», а также с администрацией автономного округа, конкурсным управляющим ООО «ДЭП», признанного банкротом, представителями Службы жилстройнадзора и потенциальными инвесторами.

На повестке дня был всего один вопрос – достройка трех многоквартирных домов ЖК, которые готовы на 72%, 28% и 85 процентов.

С первым и третьим домами проблема была решена еще в декабре 2020 года, когда с Фондом подписали соглашения компании «Столица» и «Е35». На встрече они лишь подтвердили свои намерения достроить здания. Со вторым домом комплекса все гораздо сложнее, поэтому восстанавливать дольщиков в правах будут через имеющиеся в распоряжении организации механизмы.

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