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В интернете опубликованы фотографии, на которых российский самолет Ан-26 «подрезает» американский ледокол «Polar Star». Авторы издания Avia.Pro сообщают, что воздушная машина в течение длительного времени совершала маневры над судном, что вызвало серьезные возмущения экипажа.

Американские моряки рассказали, что самолет фактически атаковал ледокол, создавая препятствия для его дальнейшего перемещения. Он кружил на низкой высоте и «подрезал» судно.

Однако официальная информация расставила все по своим местам. Выяснилось, что Ан-26 совершал полеты, которые были согласованы с пограничной службой Соединенных Штатов. Мало того, самолет действовал в связке с ледоколом, осуществляя патрулирование на участке американской границы, на котором часто попадаются браконьерские суда.

Полет Ан-26 осуществлялся в рамках совместных учений, в ходе которых ледокол и самолет отрабатывали меры по обеспечению безопасности в регионе и взаимодействие в случае необходимости проведения спасательных операций.

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