В городе Серпухов задержали двух мужчин, которые обвиняются в зверском убийстве местной жительницы.

Тело 45-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено сегодня, 1 февраля, в утренние часы в одном из жилых домов, расположенных на улице Химиков. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что преступники жестоко расправились со своей жертвой, нанеся ей множество ударов ножом в области лица и шеи.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции смогли отыскать и задержать двоих подозреваемых. Ими оказались выходцы одной из южных республик. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело. На месте инцидента сейчас работают следователи, пытающиеся установить все обстоятельства случившегося.