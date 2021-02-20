читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На севере Санкт-Петербурга утром 20 февраля произошла авария с участием маршрутного автобуса и уборочного трактора.

Инцидент произошёл, как сообщили очевидцы, на Тихорецком проспекте в районе улицы Раевского. Отмечается, что маршрутный автобус врезался в трактор, и в результате этой аварии все полосы оказались перекрыты. Это, в свою очередь, привело к остановке движения трамваев.

Кроме того, поблизости от места аварии произошло ещё одно ДТП – автомобиль Uber столкнулся с BMW. Это весьма осложнило и без того непростую ситуацию в районе. Как отмечается, Тихорецкий проспект является весьма узкой улицей, однако по ней проходит плотный транспортный поток в сторону центра города. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожности во время объезда места аварии.

Вам может понравиться

В России будут разрабатывать пушку под управлением искусственного интеллекта

В России планируют создать автоматическую пушку, управлять которой будет система искусственного интеллекта.…
  • Анна
  • 18.02.2021
  • читать 1 минуту

Анатолий Вассерман заявил о переброске турецких военных на Украину

Анатолий Вассерман, политолог и публицист, отметил, что на Украину прибыли военные вооруженных…

Главный санитарный врач Белоруссии рассказал о вакцинации «Спутником V»

Александр Тарасенко, главный санитарный врач Белоруссии, отметил, что в рамках прививания местного…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |