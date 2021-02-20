На севере Санкт-Петербурга утром 20 февраля произошла авария с участием маршрутного автобуса и уборочного трактора.

Инцидент произошёл, как сообщили очевидцы, на Тихорецком проспекте в районе улицы Раевского. Отмечается, что маршрутный автобус врезался в трактор, и в результате этой аварии все полосы оказались перекрыты. Это, в свою очередь, привело к остановке движения трамваев.

Кроме того, поблизости от места аварии произошло ещё одно ДТП – автомобиль Uber столкнулся с BMW. Это весьма осложнило и без того непростую ситуацию в районе. Как отмечается, Тихорецкий проспект является весьма узкой улицей, однако по ней проходит плотный транспортный поток в сторону центра города. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожности во время объезда места аварии.