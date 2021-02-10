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В Ростовской области молодые родители обвиняются в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью.

Инцидент произошёл в Зернограде. Как отмечается, девочке, над которой издевались родители, не исполнилось ещё и года. Матери ребёнка при этом всего лишь 17 лет, отцу – 20 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как указывается, с декабря 2020 года по январь 2021 года супруги снимали видеоролики порнографического характера, задействовав в них свою девятимесячную дочь. Впоследствии эти видеозаписи супруги продавали через соцсети.

В настоящее время ребёнка забрали органы опеки, родители были заключены под стражу. Им грозит до 20-ти лет заключения.

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