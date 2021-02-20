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Представители корпорации «Ростех» рассказали, почему стратегические бомбардировщики Ту-160 красят именно в белый цвет. По их словам, таким образом обеспечивается защита экипажей самолета.

Напомним, что именно из-за цвета этих самолетов их называют «Белыми лебедями». Стратегические ракетоносцы Ту-160 – это неотъемлемая часть российской Дальней авиации. Они способны преодолевать огромные расстояния и находиться в воздухе более 12 часов. Кроме того, на борту они могут нести ракеты с ядерными боеголовками.

Эксперты «Ростеха» сообщают, что именно из-за атомного вооружения для корпуса самолета и был выбран белый цвет. Все дело в том, что во время взрыва ядерной бомбы выделяется огромное количество тепловой энергии. Белое покрытие эффективно отражает ее и защищает экипаж от чрезмерно высоких температур.

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