Компания Intel начала снижать стоимость процессоров десятого поколения Comet Lake-S.

Как отмечается, стоимость была снижена как в России, так и на Западе. К примеру, в конце января Intel Core i7-10700F продавался на Amazon за 315 долларов, сейчас же его можно приобрести за 229 долларов. В Европе его стоимость снизилась на 20 евро и теперь составляет 259 евро. В России же средняя цена на эту модель упала примерно на две тысячи рублей.

Причиной снижения цен является выход процессоров AMD Ryzen 5000. Как отмечается, обычно Intel ставит свои процессоры дороже по сравнению с аналогичными по характеристикам моделями AMD, однако в этот раз вышло иначе. В то время, как из-за дефицита Ryzen 5000 продаётся даже дороже рекомендованной цены, Intel решила снизить цены на свои процессоры.