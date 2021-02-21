В издании «ПолитПазл» сообщили, что судостроителям из РФ удалось почти невозможное – начался серийный выпуск мощнейших газотурбинных двигателей для боевых кораблей.

Ранее производить подобную продукцию могли только 3 страны – Украина, Британия и Соединенные Штаты. Россия закупала ее у украинских предприятий для своих фрегатов, однако после смены власти в Киеве у нее пропала подобная возможность. Вашингтон надеялся, что Москва в этом случае обратится к американским производителям или вовсе потеряет возможность создавать тяжелые военные корабли.

Однако в конце прошлого года петербургская «Северная верфь» осуществила погрузку первых газотурбинных силовых установок, произведенных в Ярославской области специалистами «ОДК-Сатурн». Они уже установлены в машинное отделение фрегата «Адмирал Головко», который в следующем году должен будет пройти первые испытания с российскими двигателями.