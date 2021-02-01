В России ведётся разработка навигационных приборов для изучения морского дна. Аналогов разрабатываемого комплекса, как указывается, в мире не имеется.

Созданием комплекса занимается компания «ГидроМаринн». В комплекс «МПАК-3D» включено три элемента – гидроакустическая часть, электроразведка, а также сейсмика. В настоящее время эти изыскания осуществляются в разное время и с разных кораблей, что приводит к погрешности, порой весьма высокой.

Разработка же предполагает объединение всего необходимого оборудования на одном корабле. Также комплекс повысит безопасность при нахождении в открытом море, и поможет с автоматизацией судовождения. Отмечается, что разработка уже прошла ряд испытаний, которые проводились на полигонах в Чёрном, Белом и Карском морях.

Комплекс уже привлёк интерес со стороны Японии, Китая и Германии.