читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России ведётся разработка навигационных приборов для изучения морского дна. Аналогов разрабатываемого комплекса, как указывается, в мире не имеется.

Созданием комплекса занимается компания «ГидроМаринн». В комплекс «МПАК-3D» включено три элемента – гидроакустическая часть, электроразведка, а также сейсмика. В настоящее время эти изыскания осуществляются в разное время и с разных кораблей, что приводит к погрешности, порой весьма высокой.

Разработка же предполагает объединение всего необходимого оборудования на одном корабле. Также комплекс повысит безопасность при нахождении в открытом море, и поможет с автоматизацией судовождения. Отмечается, что разработка уже прошла ряд испытаний, которые проводились на полигонах в Чёрном, Белом и Карском морях.

Комплекс уже привлёк интерес со стороны Японии, Китая и Германии.

Вам может понравиться

Российские Су-34 отогнали румынские F-16 от кораблей ВМС РФ в Черном море

В издании Avia.pro, сославшись на данные мониторинговых ресурсов, сообщили, что истребители Су-34…

ФБК призвал Байдена ввести санкции против лиц из окружения Путина

На канале CNN отметили, что Фонд борьбы с коррупцией (внесен в список…

На Алтае мужчина сломал нос девушке, которая захотела с ним расстаться

В Горно-Алтайске 20-летний мужчина сломал нос своей бывшей возлюбленной. Как сообщается, 21-летняя…
  • Анна
  • 01.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – снег, до -6 °C | Королев: погода, 1 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 1 февраля – пасмурно, до 10 °C |