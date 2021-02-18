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В России планируют создать автоматическую пушку, управлять которой будет система искусственного интеллекта.

Как сообщается, в настоящее время конструкторы задумались о возможности разработки подобной пушки. Согласно предварительной информации, это будет 20-мм или 30-мм наземная установка.

Данная установка предназначается для борьбы с живой силой, транспортом, бронетехникой и воздушными целями. Также она может применяться для охраны военных объектов. Как указывается, датчики системы смогут распознавать цели в различных диапазонах, и при обнаружении вражеских целей открывать по ним огонь в автоматическом режиме.

При этом отмечается, что информация о разработке подобной пушки пока не была подтверждена, однако данное направление является весьма перспективным.

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