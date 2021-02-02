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Журналист польского издания Do Rzecy Мацей Печиньский прокомментировал появившуюся в западной прессе информацию о возможном превентивном ударе НАТО по Калининградской области. Он отметил, что на территории этого российского региона находится столько войск и техники, что «русские смогут легко пройти до самого Парижа».

Кроме того, автор публикации возмутился заявлениями в российской прессе, в которых говориться, что нападение на Калининград – это не план, разработанный НАТО, а провокация Польши. Журналист написал, что его страну вновь пытаются наделить имперскими амбициями и обвинить в попытках вернуть свои восточные территории.

Статью Печиньского очень активно комментировали польские пользователи, которые написали, Калининград никогда Польше не принадлежал, а с подобными провокациями можно потерять еще и Щецин. Хотя этот город также ранее был немецким и назывался Штеттином.

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