В Подмосковье школьник был госпитализирован после того, как на него упала с крыши сосулька.

Согласно информации местных правоохранительных органов, инцидент произошёл в городе Электросталь на проспекте Ленина. Мальчику, как уточняется, 12 лет. Из-за упавшей сосульки ребёнок был травмирован, его отправили в медицинское учреждение с травмой головы. Как сообщается, пострадавшему наложили швы на рану.

По факту случившегося была организована доследственная проверка. На место инцидента были направлены правоохранительные органы для установления всех причин произошедшего. Кроме того, к делу подключилась прокуратура Электростали, которая займётся проведением проверочных мероприятий.