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Московские медики ежедневно проводят свыше 5000 телеконсультаций для жителей столицы, зараженных коронавирусной инфекцией.

Используя аудио- и видеосвязь специалисты наблюдают за состоянием пациентов на удаленной основе. Они трудятся круглосуточно, используя телемедицинский центр, который был создан прошлой весной. При обнаружении признаков заболевания врачи решают осмотреть или госпитализировать больного.

Данные консультации дали возможность решить две задачи: следить за состоянием больных на постоянной основе и снять нагрузку с местной системы здравоохранения. Медики сами решают, стоит ли продолжать лечение пациента дома или его следует положить в больницу.

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