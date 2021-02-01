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В вытрезвители будут попадать только те россияне, которые окажутся в беспомощном состоянии из-за сильного опьянения, сообщает пресс-служба Минздрава. При этом если пьяный человек будет нуждаться в помощи врачей, его отправят в больницу.

По словам представителей ведомства, вытрезвители создаются не для принудительного удержания в них россиян помимо их воли. В эти учреждения будут отправлять только тех, чьей жизни угрожает опасность из-за сильного алкогольного опьянения.

Помимо этого, в Минздраве рассказали, что решение о введении вытрезвителей будет приниматься на региональном уровне в зависимости от потребности в них. Если в области или крае нет никаких проблем с разгуливающими по улицам пьяными гражданами, то и вытрезвитель в этом субъекте не потребуется.

В настоящий момент Минздрав вместе с Минтрудом и МВД разрабатывают комплекс мер по оказанию помощи людям, которые из-за большого количества выпитого не в состоянии добраться домой либо подвергаются какой-либо опасности.

Напомним, что указ о создании вытрезвителей подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года. Они должны быть созданы при больницах либо муниципальных и социальных учреждениях. Ориентировочная стоимость пребывания в вытрезвителе составит около полутора тысяч рублей.

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