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По факту смерти новорожденного, тело которого было обнаружено в мусорном контейнере на ул. Киевской в Луге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК по Ленобласти.

В настоящий момент осуществляется розыск матери младенца, которая подозревается в совершении страшного преступления. Также проводятся экспертизы для установления точной причины смерти малыша.

Тело младенца обнаружили случайные прохожие, которые сразу же позвонили в полицию. Мертвого ребенка завернули в какое-то тряпье и оставили в мусорном баке. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, что неделю назад в Санкт-Петербурге было обнаружено тело мужчины, разделенное по нескольким пакетам. Полицейские установили, что житель города стал жертвой убийцы.

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