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На позициях украинских ВС на линии разграничения в Донбассе прозвучало сразу два взрыва, сообщают представители пресс-службы Народной милиции ДНР. Предполагается, что они стали результатом операции саперов по разминированию территорий.

Подтвердили эти сведения и представители непризнанной республики в Совместном центре по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Они уточнили, что взрывы произошли в населенных пунктах Новоалександровка и Орехово, находящихся на территориях, подконтрольных Киеву.

Народная милиция, которая постоянно наблюдает за действиями украинской стороны и фиксирует малейшие нарушения перемирья, также сообщила о третьем взрыве. Он, по словам пресс-службы, прозвучал неподалеку от поселка Золотое-4. По предварительной информации, там тоже взорвалась мина.

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