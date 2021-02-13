Видеозапись, на кадрах которой молодую жительницу Казани выбрасывают из внедорожника Mitsubishi Pajero, «гуляет» по социальным сетям уже пару недель, однако заявление в полицию по поводу инцидента подавать никто не спешит, сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Непроверенные данные об этом инциденте поступили от общественного движения Stop City Racing. Его представители рассказали, что девушка поссорилась с парнем – владельцем той самой машины Mitsubishi Pajero, который в сердцах выбросил ее на дорогу. По информации движения, в результате падения она получила травму ноги, однако в МВД сообщали, что в медицинские учреждения региона с подобными повреждениями тоже никто не обращался.

По предварительным данным, имеющимся в распоряжении полиции, инцидент произошел на ул. Космонавтов в столице республики. На кадрах записи можно увидеть, как во внедорожнике прямо на ходу открывается дверь, из которой выпадает девушка. Она так и осталась на дороге, когда машина уже уехала. Представители пресс-службы МВД сообщают, что правоохранители продолжают выяснять подробности.