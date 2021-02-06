В Иванове состоялся конкурс «Мисс краса 98-й дивизии ВДВ-2021», в котором участвовали военнослужащие женщины.

Всего в конкурсе, который продлился почти неделю, приняли участие 11 женщин. Участницам необходимо было проявить себя в самых разных сферах – так, они стреляли из автоматов, собирали и разбирали их, демонстрировали свои умения в шитье и готовке, а также творческие способности – читали стихи, пели и танцевали.

По итогам всех конкурсов первое место заняла Алена Кольцова из зенитного ракетного полка Иванова. Второе место получила Анна Соболева из парадного полка Костромы. Третье место заняла Алена Игнатьева из Медицинского отряда Иванова. Также все конкурсантки на память об участии в мероприятии получили конкурсные ленты.