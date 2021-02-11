Двое неизвестных мужчин силой отобрали сумку с документами и личными вещами у 67-летней пенсионерки. Инцидент произошел в Гатчине, неподалеку от пятого дома по ул. Радищева.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что мужчины напали на нее на улице, выхватили сумку и моментально скрылись. На вид грабителям около 20 лет, они одеты в черные джинсы и куртки.

В сумке у женщины был кошелек из натуральной кожи, а также банковская карта, ключи от квартиры, полис медицинского страхования и паспорт. Пенсионерка оценила ущерб в 6 тысяч рублей. В настоящий момент злоумышленников найти не удалось, но полиция продолжает работу.

На днях практически такой же случай произошел еще в одном городе Ленинградской области – в Тосно. Там сумку у женщины вырвал из рук мигрант. Однако его быстро задержали по горячим следам.