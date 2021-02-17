Европейское космическое агентство собирается набрать в астронавты людей, которые имеют инвалидность.

Как было заявлено, это будет первый в мире проект, который набирает параастронавтов. Он призван дать людям, которые обладают инвалидностью, возможность участвовать в космической миссии. По предварительным оценкам, будут допущены люди, имеющие проблемы с конечностями. Отмечается также, что претенденты должны обладать психической, когнитивной, технической и профессиональной квалификацией для работы в космосе.

Всего будет отобрано 26 космонавтов, которые отправятся на Луну и Марс. Некоторые будут находиться в резерве. Как отмечается, это первый набор космонавтов за последние 11 лет. Продлиться отбор будет до осени следующего года.