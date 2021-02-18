Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, отметила, что препарат от COVID-19 «Спутник V», разработанный в РФ, не выпускается в европейских странах, поэтому требуется провести инспекции заводов, где он производится, прежде чем разрешать его в ЕС.

В рамках пресс-конференции, прошедшей в Брюсселе, глава ведомства отметила, что российская вакцина не производится в Европе, из-за чего необходимо обязательно провести инспекции на предприятиях, где осуществляется ее выпуск. Она добавила, что качественный и стабильный производственный процесс является одним из основных элементов в вакцинации населения.

Глава Еврокомиссии также отметила, что производители из РФ пока не обращались к ним с просьбой получить рыночное разрешение на поставки в Евросоюз. Ранее разработчик «Спутник V» получил разрешение на подачу заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Соответствующее заявление было подано 9 февраля.