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На Южном Урале из-за коронавируса с началом учебного года были ужесточены санитарные правила.

Так, школьникам по утрам проводят измерение температуры, потоки учеников были разделены, родительские собрания – отменены. В случае, если школьник по какой-либо причине пропустил уроки хотя бы в один день, требуется справка от врача. Ранее справка была нужна только в случае отсутствия пяти дней и более.

Сейчас родители из Челябинска обратились к властям с просьбой отменить справки, если ученик отсутствовал только один день. В качестве аргумента приводится недавнее заявление вице-губернатора об улучшении эпидемиологической обстановки. Кроме того, отмечается, что один день школьники обычно пропускают из-за семейных обстоятельств.

Однако челябинские власти ответили, что существующие меры ограничения позволили заметно снизить заболеваемость в школах. Сейчас заболеваемость даже ниже, чем в прошлые годы. Также было отмечено, что дети легко болеют, однако могут являться переносчиками заболевания, и справка является гарантией, что у них нет инфекции.

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