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В Башкирии 18-летняя девушка сообщила правоохранительным органам о том, что её изнасиловал малознакомый ей мужчина. Об этом изданию «КП-Уфа» рассказал источник из полиции.

Инцидент произошёл в Белорецке. Девушка сообщила сотрудникам полиции об изнасиловании ночью 28 января. Согласно её рассказу, мужчина по имени Андрей изнасиловал её сутки назад в салоне автомобиля. Машина, как отметила потерпевшая, была ей незнакома, она находилась на стоянке автовокзала. Самого насильника потерпевшая практически не знала.

По факту инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места преступления была изъята видеозапись с камер видеонаблюдения, а также влажная салфетка. О действиях, предпринятых в отношении мужчины, не сообщается.

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