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В Анапе начался снос многоэтажного дома, который построен на пересечении улиц Таманской и Калинина.

Как сообщается, дом был построен в 2012 году, он имеет 12 этажей, на каждом расположено по 13 квартир. Дом не подключён к коммуникациям, у него нет двора и достаточных мест для парковки. Согласно заявлению администрации Краснодарского края, здание было построено без получения соответствующих документов, также при строительстве были нарушены градостроительные нормы.

Решение о сносе здания было принято судом ещё в 2015 году, но собственники не стали его выполнять. В итоге, после судебных процессов, сносом занялась мэрия города.

Сколько именно человек приобрели квартиры в этом доме, не уточняется. Также нет информации о том, будет ли дольщикам оказана помощь, и в чём она будет заключаться.

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