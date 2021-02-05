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В Адыгее осудили 29-летнего мужчину, который продавал интимные кадры с участием девушек.

Как сообщается, мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Находясь в исправительной колонии, он на своей странице в соцсети опубликовал объявление о продаже интимных фото и видеозаписей с участием нескольких девушек. Это произошло в мае 2019 года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из сотрудников полиции исполнил роль покупателя, который приобрёл эти материалы порнографического характера. Стоимость сделки составила три тысячи рублей.

Таким образом, вина мужчины была доказана, и решением суда он был наказан на два года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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