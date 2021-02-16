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В поиске поисковых сетей можно найти несколько тысяч Владимиров Путиных. Что если одна из этих страниц является не фейком, а аккаунтом президента России. На эту тему пофантазировал телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу.

Он в шутку предположил, что глава государства обязательно имеет учетную запись в одной из социальных сетей.

«Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем», – с юмором заявил Ургант.

Кроме того, ведущий пошутил на тему поста Илона Маска, в котором бизнесмен и изобретатель предложил российскому президенту пообщаться в приложении Clubhouse. Ургант заметил, что теперь главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину нужно написать президенту США Джо Байдену и вызвать его на разговор в социальной сети «Одноклассники».

Напомним, ранее эксперты предположили, что Илон Маск намеревался обсудить с российским лидером вопросы совместного освоения космического пространства. По их словам, вскоре бизнесмен с таким же предложением обратиться и к руководству Китая.

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