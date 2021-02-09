Главе европейской демократии Жозепу Боррелю очень повезло, что он «вернулся живым из логова русского медведя», заявил украинский журналист Виктор Каспрук. Это везение он назвал единственным позитивным моментом визита европейского политика в Россию.

По мнению журналиста, Боррель на весь мир продемонстрировал слабость перед РФ. На пресс-конференциях в Москве он регулярно заявлял о возможном сотрудничестве Европы с Россией, однако по возвращению домой резко изменил риторику и заговорил об отдалении Москвы от ЕС.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала визит Борреля в РФ «неудавшейся публичной поркой», сценарий которой расписал для дипломата Евросоюз. Она считает, что в ходе общения с главой МИД Сергеем Лавровым визитер вел себя конструктивно, что позволило обсудить много полезных вопросов. Однако из Брюсселя Боррель начал вещать совсем не то, о чем говорил в Москве.