Украинский лидер Владимир Зеленский написал в социальной сети Твиттер поздравление с Новым годом по восточному календарю, адресованное жителем Китая. И прикрепил к нему фотографию Непала, что вызвало удивление у журналистов украинских СМИ и приступы неудержимого смеха у пользователей.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал президент Украины.

После того как на фотографию обратили внимание пользователи, она была сразу заменена на «правильную».

Насмешило пользователей и то, что поздравление Зеленский написал на китайском языке. Они поинтересовались, не ввели ли иероглифы в новое украинское правописание, а также с притворной грустью констатировали, что «этот Зеленский сломался, несите другого».

Это не первая такая ошибка лидера Украины и его пресс-службы. Ранее Зеленский отправлял подарок ко Дню вышиванки несуществующему президенту Канады, а его помощница Юлия Мендель ухитрилась перепутать Литву с Латвией.