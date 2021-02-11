Барабанный гранатомет «Шустер-40», созданный украинским заводом «Маяк», подозрительно похож на РГ-6, который в России разработали еще в 90-х годах прошлого столетия.

40-миллиметровая украинская разработка может стрелять любыми снарядами с подходящим калибром, а также гранатами ВОГ-25. Точно такие же боеприпасы применялись и для российского РГ-6.

Украинские конструкторы рассказали, что «Шустер-40» — это полицейская версия вооружения. В скором времени они планируют создать также модификацию для вооруженных сил, однако чем будут отличаться между собой эти два варианта пока не известно.

Из технических характеристик разработчики сообщили лишь о дальности поражения целей, составляющей 400 метров.