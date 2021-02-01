Учёные рассказали о том, что антитела к коронавирусу не всегда помогают предотвратить повторное заболевание.

Как сообщается, специалисты изучили образцы крови 200 пациентов, которые переболели коронавирусом в лёгкой или бессимптомной форме. Особое внимание было уделено Т-клеткам, которые запускают иммунный ответ на выработку антител.

В ходе исследования обнаружилось, что примерно у 30% пациентов клеточный иммунитет в несколько раз выше антительного. Было установлено, что люди, имеющие такой иммунитет, при повторном заражении коронавирусом перенесут инфекцию легко, а то и вовсе бессимптомно. Таким образом, клеточный иммунитет имеет более сильные защитные свойства, нежели антительный.

Также указывается, что при наличии антител нет 100% защиты от повторного заражения – так, у некоторых пациентов с антителами было зарегистрировано повторное заражение. В итоге даже тем, кто переболел коронавирусом и их организм выработал антитела, стоит пройти вакцинацию.