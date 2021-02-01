Специалисты из Университета Аризоны создали приложение для смартфона, которое определяет наличие коронавируса в организме человека за 10 минут.

Для выявления коронавируса на микрофлюидную бумагу наносят образец слюны, после чего вводятся антитела с флуоресцентными шариками. Сама бумага с образцом слюны находится под микроскопом. В случае, если в образце содержится большое количество частиц патогена, то к каждой из них прикрепляются антитела.

Частицы патогена становятся видны под микроскопом как скопления флуоресцентных шариков. Затем делается фото под микроскопом, и подсчитывается количество шариков. Весь процесс занимает около 10-15 минут.

Для того, чтобы эта технология вышла на рынок, как уточняется, необходимо провести дополнительные испытания.