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Фотонные компьютеры помогут вывести современную микроэлектронику из тупика, в которых она направляется уже долгие годы, уверены ученые Оксфордского, Принстонского и других британских университетов. Они считают, что архитектура фон Неймана, которая применяется для строительства ПК, давно устарела и нуждается в замене.

Ключевым недостатком этой архитектуры эксперты называют тот факт, что данные, как и команды, необходимые для их обработки, хранятся в памяти одномоментно. Получается, что обработка информации происходит более или менее быстро, а вот операции обращения к этой самой памяти – намного медленнее. Связано это не только с архитектурой, но и с целым рядом физических ограничений.

В новых компьютерах ученые анонсируют использование нейроморфной архитектуры фотонных процессоров. В них вместо электронов памяти используются нейроны, которые в один и тот же момент обрабатывают информацию и сохраняют ее. При этом необходимость в длительном обращении к памяти автоматически исчезает, что существенно ускоряет работу с ПК. Однако, по словам экспертов, появление таких компьютеров требует еще нескольких лет исследований, поэтому дата их создания пока неизвестна.

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