Женский оргазм во все времена оставался загадкой для ученых всего мира. Все дело в том, что для зачатия женщине совершенно не обязательно его испытывать, что вынуждает все больше количество экспертов называть его абсолютно бесполезной функцией.

Антрополог из Университета Пенсильвании Дэвид Путс рассказывает, что сейчас все ученые, исследовавшие женский оргазм, разделились на несколько лагерей. В одних считают это явление совершенно бессмысленным, а в других заявляют, что оно все же оказывает какое-то влияние на зачатие.

Точка зрения вторых связана с тем же процессом у животных. Все дело в том, что некоторых представителей млекопитающих овуляция наступает лишь тогда, когда организм начинает активно вырабатывать гормоны окситоцин и пролактин. У женщин всплеск этих гормонов наблюдается как раз во время оргазма.

Большинство же ученых считают, что смысла в этом явлении нет вообще. Так, Кимберли Рассел, представляющая Университет Ратгерса, уверена, что женщины испытывают оргазм исключительно вслед за мужчинами. Все дело в схожести представителей обоих полов на 10-15 неделях внутриутробного развития. Эксперт поясняет, что мужские и женские соски, а также клитор у представительниц прекрасной части человечества и пенис у мужчин сформированы из одной и той же структуры.

Еще одна группа ученых не зацикливается на процессе зачатия вообще. Ее представители заявляют, что секс исполняет одну из главных социальных ролей. Он дает возможность партнерам стать ближе друг к другу, а также защитить организм от стрессовых ситуаций