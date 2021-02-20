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Ветеран войны в Афганистане полковник Александр Смирнов рассказал о подробностях боя 9-й роты, которая входила в 345-й воздушно-десантный полк. В котором служил и сам рассказчик. Передает телеканал “Звезда“.

Он поведал об операции «Магистраль», которая проводилась советскими войсками для того, чтобы доставить продовольствие заблокированным в афганской провинции Хост правительственным войскам. 7 января 1988 года днем начался бой на позициях, которые занимала 9-я рота. Несмотря на попытки быстро прийти ей на помощь, подразделению Смирнова удалось добраться до места событий только к 23 часам того же дня.

По словам полковника, который в то время был старшим лейтенантом, на момент подхода помощи в подразделении уже были погибшие и много раненых. Бой закончился только к трем часам ночи. Сразу же после этого на месте сражения появилась разведывательная рота, которая забрала раненых и убитых.

Также Смирнов рассказал, что в ходе боя высота стала черной от гари, так как ее беспрерывно обстреливали. Помимо этого, постоянно слышались крики «Москва, сдавайся» и все в таком же духе.

После боя на высоте остались лишь наводчики и представители батальона управления. Большее ее никто взять не пытался.

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