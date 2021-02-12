Россия предупредила о том, что любые летательные аппараты, которые нарушат российскую границу и будут обнаружены в воздушном пространстве Крыма, могут быть уничтожены.

Таким образом Россия отреагировала на недавнее заявление Украины, которая дала странам НАТО разрешение на использование пространства над Крымом для военных операций. В их число входит, как отмечается, и атака по территории России.

Как указывается, в НАТО понимают, что Россия не станет разбираться с тем, по какой причине будут нарушены границы, и атакует нарушителя без предупреждений. Кроме того, нарушение может посчитаться и агрессией, после чего от России можно будет ожидать превентивные удары.

«Разрешение» Украины в этом свете выглядит как попытка столкнуть НАТО и Россию. Поэтому ожидать серьёзных провокаций от НАТО не стоит.