Российская АПЛ «Белгород», которую сейчас готовят к испытаниям, станет самой длинной подводной лодкой в мире. Длина этой субмарины проекта 09852 составляет 180 метров.

Известно, что АПЛ «Белгород» будет первым в России носителем ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Эти аппараты способны преодолевать огромные расстояния, а их мощи достаточно для того, чтобы стереть с лица земли несколько прибрежных городов вероятного противника. Именно из-за этого их называют «оружием Судного дня». В случае удара по России и даже ее уничтожения, «Посейдоны» все же сумеют добраться до берегов врага и уничтожить его мощной ядерной атакой.

Подлодка «Белгород», по словам многих западных экспертов – это последняя субмарина уже несуществующий сверхдержавы. Все дело в том, что ее разработка началась еще при СССР, а вот заложили АПЛ уже в независимой России в июле 1992 года.

Помимо «Посейдонов», самую длинную подлодку намереваются снабдить глубоководными атомными станциями, а также необитаемыми аппаратами «Клавесин-2Р-ПМ».