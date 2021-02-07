Китайская актриса Гао Лю решилась на пластическую операцию ради идеальной внешности и продвижения по карьерной лестнице, однако после вмешательства хирургов у нее внезапно почернел кончик носа, а затем начался некроз. Сейчас «звезда» призывает всех отказываться от пластики.

О неожиданном эффекте операции начинающая китайская звезда рассказала в Weibo. Она пояснила, что после нескольких успешных проектов захотела улучшить внешность и получить еще более радужные перспективы, однако пластика прошла не совсем удачно. В ходе четырехчасовой операции хирург допустил грубую ошибку.

Гао Лю пишет о том, что причиной поражения тканей носа стало заражение, которое проявило себя уже на третий день после хирургического вмешательства. Теперь придется ждать как минимум год, чтобы сделать еще одну операцию и все исправить. Актриса заявила, что за два месяца пребывания в клинике понесла крупные убытки и опасается, что теперь ее карьере придет конец.